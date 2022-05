Rezort zdravotníctva chce viac ľudí na preventívnych prehliadkach

Bratislava 27. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce zvýšiť počet ľudí absolvujúcich preventívne prehliadky. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor rezortu. Poukázal na to, že dobrým príkladom je podmienenie preplácania niektorých úkonov u zubného lekára preventívnymi prehliadkami.



O rozšírení podmienenia aj u iných lekárov rezort diskutuje, uviedla to štátna tajomníčka MZ Lenka Dunajová Družkovská. "Prevencia je najlepšia a je najlacnejšia. Pripravuje sa aj legislatíva, ale všetko je to ešte v rámci diskusií," dodala.