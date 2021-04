Rezort zdravotníctva: Chronicky chorí pacienti budú očkovaní prioritne

Bratislava 29. apríla (TASR) - Pacienti s chronickými chorobami budú očkovaní prioritne, na vakcináciu sa dostanú hneď po sedemdesiatnikoch. Nový systém začne fungovať od 1. mája, keď vstúpi do platnosti vyhláška.



Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová priblížila, že zdravotné poisťovne doručili databázu pacientov Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré spravuje rezervačný systém na očkovanie. Záujemcom preto stačí zaregistrovať sa na stránke korona.gov.sk.



"Systém spáruje údaje zaregistrovaného s dátami od zdravotných poisťovní a po otvorení kapacít mu v rámci priorizácie pridelí termín očkovania," uviedla Eliášová. Po otvorení kapacít budú termíny najprv pridelené záujemcom nad 70 rokov, následne sa pridelia voľné termíny pacientom so závažnými chronickými ochoreniami a v ďalšom kroku sa pridelia voľné termíny záujemcom, ktorí sú starší ako 60 rokov, a tiež pacientom so stredne závažnou chorobou. "Všetci záujemcovia z týchto skupín budú očkovaní vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna," dodala.



V prípade, že záujemcovi o očkovanie bude pridelený termín na očkovanie inou látkou, nenachádza sa v zozname chronicky chorých pacientov od poisťovní. "V takom prípade mu odporúčame, aby sa obrátil na svoju zdravotnú poisťovňu a overil si, či ho jeho diagnózy oprávňujú byť zaradeným v zozname pacientov s ťažkým alebo stredne ťažkým ochorením," vysvetlila hovorkyňa.