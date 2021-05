MZ SR: Do kategorizačného zoznamu pribudnú štyri inovatívne onkolieky

Bratislava 21. mája (TASR) - Do kategorizačného zoznamu pribudnú v najbližších mesiacoch štyri moderné inovatívne lieky na onkologické ochorenia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Priblížila, že ide o liek na liečbu karcinómu ovárií, liek na karcinóm prostaty, liek na lymfocytovú leukémiu a liek na mnohopočetný myelóm. „Faktom je, že rozvoj v onkológii poznačila pandémia, kde bojujeme za zdravie a životy ľudí s vírusom, ktorý bol nie tak dávno nový pre celý svet,“ reagovala.



MZ SR tvrdí, že onkológia je jednou z jeho priorít. Ako Eliášová uviedla, na rezorte si uvedomujú, že práve včasná kvalitná liečba môže pacientovi zachrániť život, prípadne ho predĺžiť. „Preto s kolegami veľmi obozretne nastavujeme pravidlá v prospech pacienta. MZ v spolupráci s odbornou verejnosťou a zdravotnými poisťovňami pripravilo návrh novely zákona, ktorý je v konečnej fáze prípravy a po odbornej diskusii bude postúpený do štandardného legislatívneho procesu,“ doplnila.



Ambíciou ministerstva je tiež sprehľadniť pacientom vstup nových liekov, či presadzovať transparentnosť a nákladovú efektivitu v rozhodovacích procesoch. Chce tiež zadefinovať jasné, jednotné, časovo limitované a transparentné kritériá na schválenie liečby na výnimku, ale aj aktualizovať a prepojiť zdravotnícke pomôcky v zdravotnom a sociálnom systéme.



„Našou ambíciou je pacientom priniesť komfort, zastaviť ich dlhoročné blúdenie v systéme a umožniť priamy prístup k lekárovi a kvalitnej a adresnej liečbe,“ dodala Eliášová. Analytik a bývalý šéf Inštitútu zdravotníckej politiky Martin Smatana počas týždňa na sociálnej sieti uviedol, že na Slovensku nie je dostupná veľká časť onkologických liekov, ktoré hodnotia európski experti ako lieky s najväčším prínosom. Odvolal sa pritom na poslednú správu Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP).



Tá poukazuje na to, že za posledný rok sa dostupnosť liekov na rakovinu na Slovensku nezlepšila. Hovorí, že celkovo je z 95 moderných liekov na onkologické ochorenia registrovaných cez Európsku liekovú agentúru (EMA) v rokoch 2011 až 2020 v SR dostupná len tretina z nich, konkrétne 31 liekov. Kým v minulom roku napríklad v Rumunsku pribudlo 11 nových štandardne hradených liekov, v Česku ich bolo osem. Na Slovensku však v tomto období pribudol len jeden liek.