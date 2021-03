MZ SR: Dvaja slovenskí pacienti s COVID-19 sú už v Nemecku

Bratislava 6. marca (TASR) - Do nemeckého Dortmundu v sobotu previezli dvoch pacientov zo západného Slovenska. Prvého pacienta previezla letecká ambulancia v sobotu ráno, s druhým pacientom vzlietol vládny špeciál v sobotu krátko poobede, v týchto chvíľach by mal pristávať na nemeckej pôde. TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Pripomenula, že ide o medzinárodnú pomoc v rámci európskej solidarity, ktorú už využili viaceré európske krajiny vrátane Holandska či Francúzska. "Európa si vzájomne pomáha aj s vakcínami. Slovensko dostane 15.000 očkovacích látok od spoločnosti AstraZeneca ako dar od Francúzska. V rámci európskeho systému solidarity môže naša krajina tiež počítať so 100.000 vakcínami od spoločnosti Pfizer/BioNTech," dodala Eliášová.



Okrem Severného Porýnia-Vestfálska ponúkli pomoc v podobe možnosti prevziať na liečenie slovenských pacientov s ochorením COVID-19 aj iné nemecké spolkové krajiny. Ide o Bádensko-Württembersko, pripravenosť vyjadrilo aj Bavorsko. Na sociálnej sieti to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).



Prvých slovenských pacientov previezli tento týždeň aj do nemocnice v Gorliciach na juhovýchode Poľska. Okrem Poľska ponúklo pomoc Slovensku aj Nemecko. Obe krajiny nám ponúkli desať lôžok s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie. Na Slovensku zároveň v rámci európskej pomoci pomáhajú v týchto dňoch aj lekári a sestry z Rumunska.