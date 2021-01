Ministerstvo eviduje v rámci výziev 7 záujemcov o prevádzkovanie MOM

Bratislava 18. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR eviduje zatiaľ sedem prihlásených záujemcov o prevádzkovanie mobilných odberových miest (MOM) s cieľom testovania na ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová v súvislosti s aktuálnou štvrtou a piatou výzvou MZ na zriadenie MOM. Pripomenula, že na ne možno reagovať do 1. februára do 12.00 h. Dodala, že o počte prihlásených budú priebežne informovať.



Eliášová poznamenala, že jedna MOM môže zriadiť aj 30 výjazdových služieb. "To znamená, že zásah jednej MOM-ky je rozsiahly a značný," hovorí. Aktuálnymi výzvami chce podľa jej slov rezort rozšíriť možnosť pre súčasných ďalších poskytovateľov stať sa súčasťou systému odberných miest aj počas víkendov. "Ministerstvo uzatvorí zmluvu o spolupráci s každým poskytovateľom, ktorý bude súhlasiť so stanovenými zmluvnými podmienkami spolupráce," uviedla.



Doplnila, že mobilné odberové miesta na obdobie skríningového testovania zriaďuje i rezort vnútra. Vysvetlila, že sa môžu zriadiť tiež mimo zmluvy zrealizovanej výzvou MZ. V týchto prípadoch dáva podľa jej slov povolenie tamojší regionálny úrad verejného zdravotníctva. "V tomto prípade si však poskytovateľ zabezpečuje testy vo vlastnej réžii," dodala.



Informovala, že aktuálne je po celom Slovensku približne 250 mobilných odberových miest na antigénové testovanie a viac ako 100 na PCR testovanie. Ozrejmila, že bezplatné antigénové testovanie bude možné aj cez víkendy v mestách a obciach nad 5000 obyvateľov.



MZ zverejnilo dve výzvy na zriadenie MOM na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19. Jedna sa týka už zapojených a druhá nových poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, ktorí chcú pomôcť s testovaním. Súčasným poskytovateľom sa má umožniť testovať dlhšie ako osem hodín a tiež cez víkendy. Druhá výzva je určená novým poskytovateľom, pričom má byť definované, že musia poskytovať túto službu minimálne šesť dní a z toho aspoň jeden víkendový deň.