Koronavírus nebol na Slovensku potvrdený

Bratislava 26. januára (TASR) - Koronavírus na Slovensku v nedeľu nebol potvrdený. Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR situáciu veľmi pedantne monitoruje. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.



"Na Slovensku koronavírus k dnešnému dňu nebol potvrdený. Rezort však robí všetky preventívne opatrenia s cieľom maximálnej ochrany obyvateľstva. Rezort má situáciu pod kontrolou a aj s cieľom nešíriť paniku bude v pondelok o téme komplexne spolu s odborníkmi informovať," zdôraznila Eliášová.



Predseda vlády SR Peter Pellegrini zvolal na pondelok krízový štáb z dôvodu aktuálnej situácie okolo koronavírusu. "Na stretnutí sa premiér bude informovať, aká je aktuálna situácia v Európe a ako je Slovensko pripravené reagovať a chrániť našich občanov pred nákazou," uviedol v nedeľu Úrad vlády SR.



Riziko šírenia ochorenia v Európe je podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa mierne. Turistom, ktorí cestujú do postihnutej oblasti, odporúča zaočkovať sa proti chrípke najmenej dva týždne pred cestou. Mikas ďalej odporúča vyhýbať sa miestnym trhom, kde sa predávajú ryby a živé zvieratá, a vyhýbať sa kontaktu s nimi. Ľudia by mali dodržiavať prísnu osobnú hygienu a hygienu potravín.



"Cestujúci by mali kontrolovať svoj zdravotný stav 14 dní od príchodu z postihnutej oblasti, horúčku, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť," hovorí Mikas. Poznamenal tiež, že v prípade klinických príznakov po návrate z postihnutej krajiny je potrebné vyhľadať lekára. Dôležité je informovať ho i o cestovateľskej anamnéze.