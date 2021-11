Rezort zdravotníctva:Ľudia s pozitívnym testom majú kontaktovať lekára

Bratislava 23. novembra (TASR) – Osoby s pozitívnym testom na nový koronavírus majú kontaktovať svojho lekára, a to aj v prípade, ak nepotrebujú potvrdenie o práceneschopnosti (PN), a tiež bez ohľadu na to, či majú príznaky. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR hovorí o tom, že takíto ľudia majú s lekárom konzultovať svoj zdravotný stav a spôsob liečby.



Ministerstvo tiež pripravilo viacero dokumentov, ktoré opisujú základné zásady karantény a liečby v domácom prostredí. Na webovej stránke www.standardnepostupy.sk nájdu aj postupy pri liečbe detí či cestu pacienta.



Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková odporúča, aby mal každý v domácnosti teplomer. Ľudia s vysokým tlakom aj tlakomer, a najmä seniori a ohrozené skupiny by mali mať aj pulzný oxymeter na prst. Upozornila, že lekárovi treba zavolať, ak saturácia, čiže množstvo kyslíka, poklesne pod 94 percent a ak poklesne pod 90 percent, treba volať rýchlu zdravotnú pomoc.



Rezort zdravotníctva tiež pripomína nutnosť dodržiavania karantény. V prípade pozitívneho antigénového testu si ho možno potvrdiť PCR testovaním. Vhodné je tiež písať si poznámky o svojom zdravotnom stave, pravidelne si merať teplotu dva razy denne.



Taktiež si treba dva razy denne merať tlak a pulz a predovšetkým rizikové skupiny by si mali merať dva až tri razy denne aj množstvo kyslíka. Pre prípad hospitalizácie je vhodné mať pripravený zoznam užívaných liekov. Samozrejmosťou je tiež pravidelné vetranie.



Prípadné zhoršenie zdravotného stavu treba konzultovať s lekárom, prípadne volať na číslo 112 či 155.