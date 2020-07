Rezort zdravotníctva chce vytvoriť HTA agentúru do konca roka 2021

Bratislava 7. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce vytvoriť HTA agentúru najneskôr do konca roka 2021. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Od júla preto vznikol na ministerstve zdravotníctva odbor agentúry pre HTA (Health Technology Assessment). Jeho cieľom je pripraviť základy na vytvorenie neziskovej a nezávislej agentúry. Šéfuje mu Michal Staňák, organizačne patrí pod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO).



Eliášová priblížila, že portfólio HTA agentúry bude zamerané na poskytovanie vedeckého základu pre efektívne a primerané využívanie limitovaných zdrojov v zdravotníctve. Odbor, ktorý vznikol na ministerstve počnúc júlom je podľa jej slov "prvým krokom" k vytvoreniu HTA agentúry na Slovensku.



"HTA štandardne posudzuje prichádzajúce, ale aj už hradené zdravotnícke technológie, ako napríklad lieky, zdravotnícke pomôcky či špecializovaný zdravotnícky materiál. Posudzuje zároveň ich celkovú hodnotu, z peňazí verejného zdravotného poistenia – napríklad klinický prínos, ekonomické, etické, organizačné, sociálne a právne aspekty, čím sa vytvoria podklady pre rozhodovanie kategorizačných komisií," uviedlo ministerstvo.



Doplnilo, že HTA rovnako skúma individuálne otázky zdravotných systémov s cieľom skvalitňovania zdravotnej starostlivosti pomocou metód Evidence Based Medicine (EMB), teda "medicíny postavenej na dôkazoch".



Okrem vytvárania podkladov bude mať agentúra podľa MZ SR tiež za cieľ publikovať a prezentovať výsledky svojej vedeckej činnosti na medzinárodných fórach, spolupracovať s medzinárodnými HTA organizáciami a budovať analytické kapacity pre slovenský zdravotnícky sektor. "Dôležitým cieľom je taktiež pracovať vo vzdialenosti od záujmových skupín a priniesť do rozhodovacích procesov princíp transparentnosti cez systematickú prácu, otvorené EBM metódy a bezodkladné publikovanie všetkých hodnotení," doplnila pre TASR Eliášová.



MZ SR dodalo, že Európska komisia identifikuje HTA ako jednu z priorít zdravotných politík členských štátov Európskej únie. "Založenie slovenskej agentúry je taktiež jednou z priorít slovenskej vlády, ktorá vyplýva aj zo záväzku stanoveného v jej programovom vyhlásení," uzavrelo.