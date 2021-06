Rezort zdravotníctva: Sestry môžeme udržať finančou motiváciou

Bratislava 11. júna (TASR) - Najdôležitejším opatrením na udržanie mladých, ale aj skúsenejších sestier a pôrodných asistentiek, bude finančná motivácia. Pre TASR to v reakcii na informácie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) uviedlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.



Rezort tvrdí, že s komorou sestier a pôrodných asistentiek aktívne komunikuje. Ambíciou rezortu zdravotníctva je aj podpora zvýšenia investícií do univerzitného vzdelávania sestier, ktoré chce komunikovať s gestorom vzdelávania - rezortom školstva. "Zvýšením financií do zdravotníckeho školstva môže dôjsť k zvýšeniu kapacít prijatých študentov v odbore ošetrovateľstva v profesii sestra," uviedlo MZ SR.



Rezort zdravotníctva tvrdí, že pracuje na systémových opatreniach na zlepšenie pracovných podmienok sestier, pôrodných asistentiek, ako aj ostatných zdravotníckych pracovníkov. Poukázal na to, že nedostatok sestier je dlhoročným problémom nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európy.



SK SaPA upozornila, že na Slovensku aktuálne chýba 14.000 sestier. Ich priemerný vek je 47 rokov. V systéme ich je aktuálne 31.309. Najčastejšie odchádzajú do susedného Česka.