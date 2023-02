Rezort zdravotníctva rieši počet medikov na lekárskych fakultách

Bratislava 3. februára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR naďalej rieši navýšenie počtu slovenských medikov na lekárskych fakultách. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor rezortu.



"Ministerstvo oslovilo lekárske fakulty v SR realizujúce vysokoškolské štúdium v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo so žiadosťou o definovanie ekonomicky oprávnených nákladov na zabezpečenie predmetného vysokoškolského štúdia SR," priblížil.



O podkladoch budú rokovať rezorty zdravotníctva a financií. V rámci rokovania sa podľa MZ stanoví výška finančných nákladov v súlade s navýšeným počtom študentov so slovenským štátnym občianstvom aj spôsob dofinancovania fakúlt.



O zámere navýšiť počet slovenských medikov vlani informoval vtedajší minister financií Igor Matovič (OĽANO). Deklaroval, že rezort uvoľní peniaze, aby sa školám vynahradili straty z príjmov za zahraničných medikov. Má ísť o milióny eur.