Nemocnice pripravujú projekty na získanie 48 miliónov eur z eurofondov

Bratislava 3. októbra (TASR) – Slovenské nemocnice intenzívne pripravujú projekty na získanie peňazí zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovej hodnote 48 miliónov eur. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.



Výzva sa týka 49 nemocníc, v ktorých sa zdravotníci starajú o pacientov s ochorením COVID-19, alebo s podozrením naň. Ide o nemocnice, ktoré sú v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie.



„Projekty sú v štádiu príprav, respektíve pracovných konzultácií a diskusií. MZ SR víta, že sa nemocnice sústredia kvalitatívne na projekty tak, aby po ich predložení nemuselo dôjsť k ich opätovným prepracovaniam," povedala Eliášová, pričom vyzdvihla, že okrem práce na projektoch zabezpečujú nemocnice v čase pandémie nového koronavírusu aj nevyhnutné úlohy pre svoj chod.



Doplnila, že predložené žiadosti budú schvaľované v dvojtýždňových intervaloch. Rezort zdravotníctva skrátil dĺžku hodnotenia projektu. Podľa slov Eliášovej k tomu nastavil svoje vnútorné administratívne kapacity a celý systém riadenia fondov na ministerstve tak, aby proces bol efektívny a nemocnice sa dostali k potrebným investíciám v adekvátnom čase, kedy ich najviac potrebujú.



„Hodnotiace kolá si vyžaduje zákon, ale štandardne sú žiadosti schvaľované niekoľko mesiacov od otvorenia výzvy," dodala.



Z výsledkov zverejnených na webe MZ SR vyplýva, že do prvého kola výzvy „Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19" sa zatiaľ neprihlásila žiadna z nemocníc. Nemocnice majú termín predloženia žiadostí stanovený najneskôr do konca tohto roka.