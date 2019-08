Ministerstvo zdravotníctva nepredloží stratifikáciu ako ústavný zákon

Jedna z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva mala mať formu ústavného zákona, čo ešte v júni žiadal od ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Bratislava 18. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva SR nepredloží stratifikáciu nemocníc ako ústavný zákon. TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Jedna z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva, tzv. stratifikácia, mala mať formu ústavného zákona, čo ešte v júni žiadal od ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej predseda koaličnej strany Smer-SD Robert Fico. V utorok (premiér Peter Pellegrini pripustil, že o forme reformy slovenských nemocníc sa ešte uvažuje a ministerka zdravotníctva v nasledujúcich dňoch pripraví rôzne varianty.



Navrhovaná reforma ministerky zdravotníctva by mala nemocnice rozdeliť do troch kategórií a určiť, aké typy zdravotných úkonov sa v nich budú vykonávať. Pacient má byť podľa Kalavskej nasmerovaný vždy do takého zariadenia, kde mu zabezpečia dostatočnú kvalitu starostlivosti kontrolovanú minimálnym počtom výkonov.



Zdravotné poisťovne zmluvne nezabezpečia výkony, ktoré nesplnia stanovené kritériá. Prípadné uvoľnené kapacity v nemocniciach potom využijú na ich vyššiu špecializáciu v rámci skupín výkonov, v ktorých je nemocnica dobrá, prípadne na následnú starostlivosť.



Projekt mala ministerka predložiť na rokovanie vlády 21. augusta. V prípade schválenia ústavného zákona by nadobudol účinnosť od 1. januára 2024. Dovtedy sa majú súčasné nemocnice pretransformovať na nové typy.