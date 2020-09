Rezort zdravotníctva nerokuje s Ruskom o dodávkach favipiraviru do SR

Bratislava 24. septembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva SR nerokuje s Ruskom ani iným výrobcom o dodávkach favipiraviru na Slovensko v súvislosti s novým koronavírusom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Reagovala tak na medializované informácie, podľa ktorých by mal Ruský fond priamych investícií (RFPI) a jeho partnerská spoločnosť ChemRar dodať liek Avifavir do 17 krajín vrátane Slovenska.



"Podľa informácií ministerstva zdravotníctva uvedený liek nie je registrovaný v Európskej únii. Doposiaľ má limitované údaje o účinnosti, a to len pre pacientov s miernym priebehom ochorenia COVID-19, ktorí nevyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu," poznamenala Eliášová. Liek s účinnou látkou favipiravir vyrába viacero výrobcov.



Agentúra Reuters vo štvrtok informovala, že Ruský fond priamych investícií (RFPI) a jeho partnerská spoločnosť ChemRar dodajú svoj liek Avifavir proti chorobe COVID-19 ďalším 17 krajinám, medzi nimi je aj Slovensko. Avifavir získal súhlas ruského ministerstva zdravotníctva v máji a je založený na favipiravire, ktorý bol vyvinutý v Japonsku, kde je široko používaný ako základ na liečbu vírusov. Klinické štúdie v Japonsku a Rusku potvrdili účinnosť týchto liekov, tvrdí RFPI.