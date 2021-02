Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb má nového riaditeľa

Košice 4. februára (TASR) – Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) má od štvrtka nové vedenie. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) vymenoval do funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa VÚSCH Antona Juru, za podpredsedu predstavenstva Martina Studenčana a za člena predstavenstva Štefana Lukačina. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Jura je podľa rezortu skúseným manažérom v oblasti krízového manažmentu, ekonomického riadenia a v projektovom riadení zmien. "Má dlhoročnú prax v špičkovom riadení v prevažne priemyselných spoločnostiach na Slovensku, ale aj v USA a Kanade," uviedlo MZ SR. Nové vedenie má inštitúciu viesť do ukončenia výberového konania, ktoré rezort plánuje vyhlásiť v blízkej dobe.



Hlavnými prioritami nového vedenia VÚSCH má byť podľa MZ SR rozšírenie spektra medicínskych výkonov a zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Krajčí okrem toho očakáva aj skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov. „Verím, že aj vďaka tomu sa podarí manažmentu pritiahnuť naspäť do nemocnice špičkových odborníkov, ktorí v uplynulých rokoch z VÚSCH odišli. Na konci dňa majú pozitívne zmeny pocítiť najmä pacienti, pre ktorých bude kvalitná zdravotná starostlivosť dostupná aj v ich regióne a nebudú nútení cestovať do zvyšných dvoch špecializovaných ústavov v Banskej Bystrici alebo Bratislave," povedal.



Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom VÚSCH bol doposiaľ František Sabol. „Dnes ma pán minister odvolal, osobne som bol v Bratislave. Dôvody som nepočul žiadne. Bolo to veľmi krátke, strohé,“ povedal pre TASR.