Od júla funguje nový odbor zameraný na ošetrovateľstvo

Bratislava 3. júla (TASR) - Šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) zriadil od júla na ministerstve Odbor ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií. "Náplňou odboru je široká škála aktivít, ktoré súvisia s ošetrovateľstvom a pôsobením jednotlivých zdravotníckych profesií v rezorte," povedala pre TASR hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová.



Odbor bude mať napríklad na starosti prípravu podkladov do návrhov zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä v oblasti zdravotníckych povolaní. "Dôležitou agendou odboru je koncepcia ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a iných zdravotníckych profesií v zdravotníckych zariadeniach. Jednou z priorít, ktoré bude uvedený odbor napĺňať, je aj analýza využívania ľudských zdrojov v ošetrovateľstve, ako aj v jednotlivých zdravotníckych profesiách," priblížila Eliášová.



Do pôsobnosti odboru profesií patrí aj medzinárodná spolupráca v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, účasť na práci medzinárodných organizácií, ako aj príprava odborných podkladov súvisiacich so zabezpečovaním medzinárodných projektov a smerníc týkajúcich sa ošetrovateľstva. Formovanie stratégie rozvoja ošetrovateľstva a pôsobnosť zdravotníckych profesií v rezorte sa tak bude podľa Eliášovej opierať aj o medzinárodné dokumenty s využitím medzinárodných skúseností a najmä zohľadnením potrieb praxe.



Obsahovou náplňou odboru je aj zavádzanie a hodnotenie štandardov, tvorba kompetencií rozsahu praxe pre zdravotnícke povolania: sestra, pôrodná asistentka, zdravotnícky záchranár, verejný zdravotník, zdravotnícky asistent, rádiologický asistent, fyzioterapeut, masér, dentálna hygienička, očný optik, zubný technik, farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant a sanitár.



Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek hodnotí zriadenie odboru pozitívne. "Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR akceptovalo náš návrh na opätovné zriadenie tohto odboru, ktorý bude zastupovať 40 percent zdravotníckych pracovníkov v povolaniach sestra a pôrodná asistentka a 27 percent zdravotníckych pracovníkov v ostatných odboroch. Veríme, že tento odbor a jeho vedenie bude mať silnejšie a akceptovateľné postavenie v organizačnej zložke MZ SR ako v predošlom vládnom období," reagovala pre TASR prezidentka komory Iveta Lazorová.



Predpokladá, že si získa aj podporu samotných zdravotníkov, ktorých bude na MZ SR zastupovať a plniť úlohy pre zlepšenie ich odborných aj pracovných podmienok. "Ak chceme, aby sme posunuli ošetrovateľstvo, pôrodnú asistenciu, fyzioterapiu, urgentnú starostlivosť, verejné zdravotníctvo a ostatné odbory ďalej, obnovený odbor by mal mať náležité právomoci a príslušnú zodpovednosť," uzavrela Lazorová.