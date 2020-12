Odpustenie doplatkov za lieky by mohlo byť na jar

Bratislava 29. decembra (TASR) – Zmeny v oblasti odpustenia doplatkov za lieky pre vybrané skupiny by mali platiť od jari budúceho roka. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že sa aktuálne pripravuje nová legislatíva. Rezort tak reagoval na kritiku poslanca Richarda Rašiho (nezaradený) o rastúcich doplatkoch.



Legislatívu so zahrnutím odpustenia doplatkov na lieky pre vybrané skupiny obyvateľstva ministerstvo presunulo na najbližšiu schôdzu parlamentu.



„Rezort plánuje zmeny v prospech seniorov a ďalšie skupiny sprecizovať detailne tak, aby ich výrazne ľudia pozitívne pocítili v praxi a nedoplácali doplatky v takom objeme, ako to bolo za bývalých vlád. Predpokladáme, že zmeny v oblasti odpustenia doplatkov pre vybrané skupiny budú platiť v praxi od jari budúceho roka," spresnila Eliášová.



Zároveň pripomenula, že v súčasnosti má pacient pri každej diagnóze variant bez doplatku alebo so sociálne únosným poplatkom. V zozname kategorizovaných liekov bude od januára 4327 liekov. „V porovnaní s rokom 2020 pribudlo v zozname 262 nových liekov. Bez doplatku bude od januára 1281 liekov," dodala hovorkyňa.



Ministerstvo aktuálne pracuje na zjednodušení kritérií na schválenie liečby na výnimku či na procese schvaľovania terapeutického použitia neregistrovaného lieku. Rezort tiež podporí vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov.



„Pripravuje sa tiež zavedenie povinnosti posudzovania nákladovej efektívnosti všetkých liekov, nový systém uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrady liekov na úrovni ministerstva a zjednodušenie podmienok pre rozšírenie indikačných obmedzení lieku," uzavrela Eliášová.