Rezort zdravotníctva varuje: Rozhýbali sme sa, a tým pomáhame vírusu

Bratislava 12. novembra (TASR) – Po októbrovom poklese sa mobilita obyvateľstva SR približuje späť k bežným hodnotám. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na to upozornilo na sociálnej sieti. Odvoláva sa na dáta spoločnosti Apple.



"Je to zlá správa, pretože vyššia mobilita znamená väčšiu mieru kontaktov a stretnutí medzi ľuďmi a to znamená rýchlejšie šírenie vírusu," podotkol rezort zdravotníctva. Dáta o mobilite informujú o miere pohybu, či už pešo, autami alebo verejnou dopravou.







"Nemocnice zažívajú veľký nápor ľudí s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 a rastie aj množstvo infikovaných zdravotníkov," dodal rezort. Naďalej vyzýva na dodržiavanie odporúčaní s minimalizovaním kontaktov. Zároveň pripomína pravidlo ROR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupu a dezinfekcia rúk).