Počas návštevy pápeža potreboval prevoz vrtuľníkom jeden veriaci

Bratislava 21. septembra (TASR) – Spomedzi viac ako 100.000 veriacich, ktorí sa zúčastnili na podujatiach so Svätým Otcom v Bratislave, Prešove, Košiciach a Šaštíne, potrebovalo pomoc zdravotníkov spolu 75 osôb, jeden pacient si vyžiadal urgentný zásah a prevoz vrtuľníkom do špecializovaného zariadenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



"V Prešove a Košiciach sme v spolupráci s dobrovoľníkmi Slovenského červeného kríža (SČK) ošetrili celkovo 28 osôb a do zdravotníckeho zariadenia smerovalo päť pacientov," uviedol Miroslav Pazdziurko z operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR s tým, že ďalších 47 pacientov ošetrili zdravotníci v Šaštíne. Najčastejšou príčinou zdravotných ťažkostí boli kolapsy, úrazy a bolesti dolných končatín, hypotenzia či bodnutie hmyzom.



Na zdravie zúčastnených dohliadalo na všetkých štyroch miestach spolu viac ako 100 záchranárov a 236 dobrovoľníkov SČK. "Som presvedčený, že lekári, záchranári, Červený kríž a všetci zdravotníci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na bezproblémovom priebehu týchto podujatí, odviedli vynikajúcu profesionálnu prácu," skonštatoval štátny tajomník MZ SR Kamil Száz.