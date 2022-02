Rezort zdravotníctva: Monoklonálne protilátky by sa už nemali podávať

Bratislava 1. februára (TASR) - Podávanie monoklonálnych protilátok proti ochoreniu COVID-19 by sa malo približne o týždeň zastaviť. Očakáva to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



"Aktuálne sú monoklonálne protilátky podávané pacientom s delta variantom koronavírusu," doplnila hovorkyňa. Viaceré české odborné lekárske spoločnosti nedávno upozornili, že dostupné monoklonálne protilátky proti variantu omikron nezaberajú. Pri prevahe omikronu v krajine odporučili podávať ich len osobám s potvrdeným delta variantom.



Ako uviedla Eliášová, MZ SR aktuálne zásobuje nemocničnú sieť liekom Molnupiravir. Ide o antivirotikum, ktoré má podľa ministerstva brániť množeniu vírusu SARS-CoV-2 v tele pacienta tak, aby nedochádzalo k ťažkému priebehu ochorenia COVID-19.



"Liek sa v prípade posúdenia lekárom pacientom aktívne predpisuje. Prioritne je určený pre vekovú kategóriu 60 plus," spresnila Eliášová s tým, že rezort zároveň aktívne obvoláva pozitívne testovaných ľudí nad 60 rokov a informuje o možnosti tejto liečby.