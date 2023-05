Rezort podpísal zmluvy s nemocnicami na modernizáciu z plánu obnovy

Bratislava 19. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v piatok podpísalo so siedmimi nemocnicami zmluvy na čerpanie peňazí z plánu obnovy na ich modernizáciu. Upozornil na to portál Aktuality.sk. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu Petra Lániková.



"MZ SR pristúpilo k podpisu siedmich zmlúv na modernizáciu nemocníc z plánu obnovy a odolnosti SR s nemocnicami, ktoré sa prihlásili do výzvy pre projekty nad päť miliónov eur. Rozhodnutie o podpise jednej zmluvy je ešte otvorené," spresnila.



Zmluva na projekt rekonštrukcie nemocnice v Spišskej Novej Vsi ešte nebola podpísaná zo strany siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare, uviedol hovorca siete Tomáš Kráľ. "Budúci týždeň máme k tejto téme dohodnuté rokovanie na ministerstve zdravotníctva," povedal s tým, že finálny návrh zmluvy ešte nevideli.