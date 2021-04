MZ SR: Postupne by mohlo prísť k uvoľňovaniu opatrení v nemocniciach

Bratislava 10. apríla (TASR) - Odborníci na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR budú v blízkej budúcnosti online rokovať so zástupcami nemocníc o aktuálnej situácii. Postupne by mohlo prísť k uvoľňovaniu opatrení v zdravotníckych zariadeniach. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Reagovala tak na stanovisko Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP), ktorá uviedla, že pacienti s inými ochoreniami ako COVID-19 sú stále odsúvaní na vedľajšiu koľaj.



"Faktom je, že aktuálne nám vďaka spoločnej zodpovednosti a dodržiavaniu opatrení postupne klesajú čísla hospitalizovaných v nemocniciach," odôvodnila Eliášová. Postupne by sa tak mohla obnoviť odložená zdravotná starostlivosť či operácie. "Ministerstvo zdravotníctva sa rozhoduje zodpovedne v nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu s cieľom ochrany zdravia a životov ľudí," dodala Eliášová.



MZ SR v čase, keď bola situácia na Slovensku veľmi vážna, fakultným, univerzitným a všeobecným okresným nemocniciam, ktoré sú v zozname subjektov hospodárskej mobilizácie, nariadilo poskytovať pacientom v nemocniciach len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Výnimkou boli onkologickí pacienti alebo tí, ktorým sa v nemocniciach poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba, kde liečba pokračuje v štandardnom režime.



Odložená zdravotná starostlivosť mala podľa AOPP za následok nielen nárast počtu zbytočných úmrtí, ale aj zhoršenie zdravotného stavu či oneskorenie diagnostiky závažných ochorení. AOPP upozornilo, že je najvyšší čas uvoľniť opatrenia a zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých.