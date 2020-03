Odborníci odporúčajú stretávať sa virtuálne

Bratislava 30. marca (TASR) – Pozdraviť sa v čase nového koronavírusu môžu ľudia miesto objatia, potrasenia ruky či bozku aj zamávaním. Pripomína to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ktoré hovorí o tom, ochorenie COVID-19 je možné spomaliť vedomým úsilím udržiavania fyzickej vzdialenosti od ostatných ľudí.



"Osvedčilo sa, že sociálny odstup je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako znížiť šírenie choroby," prízvukuje rezort zdravotníctva s tým, že na spomalení šírenia ochorenia sa môže podieľať každý svojou trpezlivosťou a spoluprácou.



MZ SR pripomína, že sa treba vyhýbať preplneným miestam a nepodstatnému zhromažďovaniu sa, obmedzovať kontakt s ľuďmi s vyšším rizikom ochorenia COVID-19, teda najmä seniormi a ľuďmi so zlým zdravotným stavom, či udržiavať vzdialenosť najmenej dva metre.



Odborníci rovnako odporúčajú nakupovať a používať verejnú dopravu v čase mimo špičky, stretávať sa virtuálne. Ak je to možné, odporúčajú využívať donáškové služby potravín alebo online nakupovanie. Cvičenie možno vykonávať doma alebo vonku, no izolovane od ostatných ľudí na dva metre.



Vhodnejšie je pracovať z domu.