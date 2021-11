MZ SR: Pre omikron pripravuje identifikáciu ľudí z rizikových krajín

Bratislava 27. novembra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pripravuje v súvislosti s novoobjaveným variantom omikron nového koronavírusu kroky na identifikáciu ľudí, ktorí boli v potenciálne rizikových krajinách. Medzi nimi je Juhoafrická republika, Botswana, Namíbia, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong či Seychely. TASR o tom informovala hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.



"Cieľom identifikácie osôb je ich následná domáca karanténa, sekvenovanie vzoriek, čím sa zamedzí prípadnému ďalšiemu šíreniu vírusu," priblížila Eliášová.



O ďalších krokoch bude podľa nej rezort zdravotníctva, prípadne ÚVZ SR informovať v blízkej dobe. Ubezpečila však, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) spolu s odborníkmi situáciu veľmi pozorne sleduje. "Je v intenzívnom kontakte s hlavným hygienikom, rovnako tak aj so svojimi kolegami z vládneho kabinetu," doplnila Eliášová.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok (26. 11.) označila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Nie je vylúčené, že môže byť infekčnejší ako v súčasnosti globálne rozšírený variant delta. WHO spresnila, že prvá známa vzorka potvrdzujúca infekciu variantom omikron, bola odobratá 9. novembra v Juhoafrickej republike.



Prípady nákazy týmto variantom už objavili v okrem Juhoafrickej republiky napríklad aj v Botswane, Hongkongu či Izraeli. Z Európy hlásilo prvý prípad v piatok Belgicko. V sobotu oznámilo dva "pravdepodobné" prípady aj Česko a prvý predpokladaný prípad hlásilo aj Nemecko. V oboch krajinách však tieto podozrenia musia ešte potvrdiť testy. Dva prípady zaznamenali aj v Británii.



ÚVZ SR vyzýva ľudí z rizikových krajín na prihlásenie



Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vyzýva ľudí, ktorí za posledných 14 dní navštívili potencionálne rizikové krajiny v súvislosti s novoobjaveným variantom nového koronavírusu omikron, aby sa urýchlene nahlásili na e-mailovú adresu omikron@uvzsr.sk. Občanov žiada, aby výzvu brali vážne a neodignorovali ju. Úrad zároveň pripravuje novú vyhlášku, ktorá upravuje režim na hraniciach. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



"Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo a okres, v ktorom sa osoba aktuálne zdržuje. Kontaktuje vás príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a určí ďalší postup," uviedla Račková.



Medzi potenciálne rizikovými krajinami je Juhoafrická republika, Botswana, Namíbia, Lesotho, Eswatini (bývalé Svazijsko), Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong či Seychely. Osobám, ktoré za posledných 14 dní navštívili tieto krajiny, ako aj členom ich spoločnej domácnosti ÚVZ dôrazne odporúča, aby minimalizovali kontakty na minimum, a to bez ohľadu na svoj očkovací status. "Prispôsobujeme aj organizáciu sekvenovania vzoriek a rozširujeme kapacity tak, aby všetky pozitívne vzorky od ľudí, ktorí prišli z uvedených krajín, boli sekvenované prioritne," doplnila Račková.



Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň pracuje na zmene vyhlášky, ktorá upravuje režim na hraniciach. Z pohľadu domácej izolácie a následného testovania sa v nej stanovia presné podmienky pre osoby prichádzajúce z uvedených krajín. Do vydania novej vyhlášky žiada dodržiavať platné opatrenia po príchode zo zahraničia, ako aj pri pobyte na Slovensku.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR neodporúča Slovákom cestovať do regiónu južnej Afriky. Dôvodom je novoobjavený variant nového koronavírusu omikron. Rezort diplomacie o tom informuje na sociálnej sieti.