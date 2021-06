Rezort zdravotníctva: Pribudnúť by malo päť nových inovatívnych liekov

Bratislava 16. mája (TASR) - V kategorizačnom zozname by malo pribudnúť päť nových inovatívnych liekov. V stredu to oznámila štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Jana Ježíková.



V dvoch prípadoch ide o lieky na cystickú fibrózu a po jednom by mali pribudnúť lieky na reumatoidnú artritídu, ďalej na zápalové ochorenia čreva a na rakovinu pečene.



V súvislosti s uľahčením vstupu preukázateľne účinných inovatívnych liekov, hovorí rezort o "revolúcii". Pripomenul aj, že vnesie transparentnosť do procesu schvaľovania výnimiek. "Pacienti majú mať rovnaký prístup k novým liekom ako pacienti v krajinách s porovnateľnou ekonomickou silou," dodalo MZ SR.