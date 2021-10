Rezort zdravia pripomína ženám, aby nezabúdali na prevenciu

Bratislava 15. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pri príležitosti Dňa zdravia prsníkov, ktoré si spoločnosť pripomína v piatok, odkazuje Slovenkám, aby nezabúdali na prevenciu a zúčastňovali sa na skríningových mamografických programoch. Tie sú určené ženám vo veku od 50 do 69 rokov.



Ako uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, MZ SR pracuje na systematických zmenách tak, aby pacient na Slovensku mal dostupnú modernú adekvátnu a inovatívnu liečbu. "V aktuálne platnom kategorizačnom zozname je zaradených 329 liekov používaných v diagnostike a liečbe onkologických pacientov," povedala.



Pripomenula, že v roku 2021 vstúpilo do kategorizačného zoznamu viacero onkologických liekov pre indikácie ako karcinóm prsníka, myelomonocytová a myeloblastová leukémia, nemalobunkový karcinóm pľúc, folikulárny lymfóm, karcinóm hrubého čreva, karcinóm renálnych buniek. Do kategorizačného zoznamu sa po novom zaradila aj hradená a očakávaná liečba hepatocelulárneho karcinómu, karcinómu vaječníkov a vajíčkovodov a karcinómu prostaty.



Na Slovensku sa aktuálne realizujú tri skríningy onkologických ochorení – skríning rakoviny krčka maternice, skríning rakoviny prsníka a skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka.