MZ SR: Pripravenosť štátnych nemocníc na plán obnovy bola alarmujúca

Bratislava 23. novembra (TASR) - Stav pripravenosti štátnych nemocníc na čerpanie peňazí z plánu obnovy bol podľa súčasného vedenia ministerstva zdravotníctva viac ako alarmujúci. Poukazuje, že po nástupe "nezdedilo" žiadne pripravené projekty a aj projekty bratislavských Rázsoch a martinskej nemocnice boli pozastavené. V aktuálnom stanovisku k situácii s projektami v rámci plánu obnovy hovorí, že pôvodne išlo o zoznam snov. Kritizuje aj zriadenie Zdravotníckej implementačnej agentúry.



"Realita je, žiaľ, taká, že Ministerstvo zdravotníctva SR zdedilo po predchádzajúcich vedeniach 'prázdnu špajzu', návrh 'utopistickej agentúry' a napísaný Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý muselo uchopiť a začať realizovať," píše sa v stanovisku. Rezort tvrdí, že tiež zistil, že mal na projekt martinskej nemocnice poskytnuté finančné prostriedky na projektovú prípravu zo Slovenského investičného holdingu, ktoré predchádzajúce vedenie utajilo, nemocnica ich nedostala a museli sa vrátiť.



Predchádzajúce vedenie ministerstva podľa toho súčasného do plánu obnovy uviedlo zoznam snov namiesto reálnych cieľov podrobených hlbšej analýze. "Absolútne nepochopilo, čo znamená investičná príprava výstavby nových nemocníc a zanechalo v Pláne obnovy a odolnosti SR súčasnému vedeniu chaos, ktorý sa takmer rok snažilo súčasné vedenie upratať," uvádza sa v stanovisku. Svedčiť má o tom aj fakt, že pracovná verzia plánu obnovy predchádzajúceho vedenia obsahovala vymenované nemocnice, pričom aký-taký stav mal byť len v Rázsochách a Martine. "Marek Krajčí však aj tieto projekty pozastavil na jeden rok. Odblokoval ich až Vladimír Lengvarský," konštatuje ministerstvo.



Tiež upozorňuje, že už v čase schválenia plánu obnovy bolo viac-menej jasné, čo sa vzhľadom na Európskou komisiou určené míľniky dá stihnúť. Poukazuje na to, že príprava v rámci rezortu absolútne nevzala do úvahy, že výstavba a rekonštrukcia sa dá realizovať len na základe projektovej dokumentácie. Pripomína, že to môže trvať aj dva roky a už vtedy sa malo začať s intenzívnou predprojektovou a projektovou prípravou projektov štátnych nemocníc.



Na podporu prípravy projektov sa v roku 2021 zriadila Zdravotnícka implementačná agentúra (ZIA), podľa ministerstva však nepriniesla požadovaný efekt. "Skôr sa potvrdilo, že zriadenie takejto agentúry je nehospodárne, neefektívne a napriek mediálne komunikovaným informáciám ZIA nedokázala plniť ani základné funkcie v rozsahu jej zriaďovacej listiny. Už vôbec by nedokázala vykonávať komplexnú projekčnú činnosť pre všetky štátne nemocnice, respektíve pre nemocnice, ktoré by boli financované z plánu obnovy a odolnosti," zhodnotil rezort.



Poznamenal, že len na projekte Rázsochy pracuje tím niekoľkých desiatok ľudí. "Realizovať niečo podobné komplexne pre všetky štátne nemocnice bola a je utopická predstava. Slovenský trh nemá toľko odborníkov zo všetkých profesií, ktorí by navyše mali záujem o prácu v štátnej organizácii, čo sa, koniec koncov, potvrdilo aj na výberovom konaní na post riaditeľa ZIA a pri obsadzovaní jednotlivých pozícií," píše sa v stanovisku.