Lengvarského rezort pripravuje legislatívnu zmenu liekovej politiky

Bratislava 22. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva pripravuje legislatívnu zmenu v oblasti liekovej politiky. Chystá novelu zákona, ktorý upravuje rozsah a podmienky úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Ako TASR v piatok informovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, priniesť by to malo zlepšenie dostupnosti modernej liečby pre pacientov.



"Dostupnosť modernej liečby pre pacientov je úloha ministerstva ako regulátora trhu s liekmi. No kľúčová je v tejto oblasti spolupráca," poznamenal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) na stretnutí so zástupcami Asociácie na ochranu práv pacientov SR, Asociácie zdravotných poisťovní SR, Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu, Asociácie pre generické a biosimilárne lieky a Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu.



Partnerom predstavil kroky ministerstva v oblasti liekovej politiky na najbližšie obdobie. Novelizovaný zákon by mal byť predstavený vláde SR v prvom kvartáli budúceho roka. MZ SR prízvukovalo, že jeho cieľom je podpora transparentného a najmä predvídateľného prostredia pre všetky zainteresované strany vrátane Ministerstva zdravotníctva SR.



Finalizácii zákona zo strany rezortu bude preto predchádzať intenzívna komunikácia s kľúčovými partnermi vrátane pacientov. Ministerstvo si od novelizácie sľubuje, že v najbližších rokoch sa nastavia jasné, transparentné pravidlá a oblasť liekovej politiky na Slovensku bude predvídateľnejšia ako doteraz.