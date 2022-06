Na Slovensku by mohla v fungovať štátna distribučka na dodávky liekov

Bratislava 7. júna (TASR) - Pracovná skupina, ktorá má odporučiť prípadné založenie štátnej distribučnej spoločnosti na dodávanie liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok, aktuálne pripravuje podklady, ako aj vstupné dáta na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Pre TASR to potvrdili z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"Nie je predpoklad predloženia materiálu na rokovanie vlády SR v blízkej dobe," doplnil rezort.



Na Slovensku by mohla v budúcnosti fungovať štátna distribučná spoločnosť na dodávanie liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok. Navrhuje to MZ SR, v ktorého by bola pôsobnosti. V novembri 2021 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh koncepcie na jej zriadenie, posúdi ho pracovná skupina. Pokiaľ jej založenie odporučí, návrh na jej zriadenie predloží ministerstvo zdravotníctva na rokovanie vlády.