Problém s dodávkami vakcín je podľa rezortu zdravotníctva v celej EÚ

Bratislava 26. januára (TASR) – Pod meškajúce dodávky vakcín proti novému koronavírusu v celej Európe sa podpísal výrobca a dodávateľ. Uviedla to Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR v reakcii na Asociáciu nemocníc Slovenska (ANS). Tá upozornila na to, že nemocniciam chýbajú vakcíny a očkovanie viazne.



Problém tak podľa hovorkyne nie je na strane ministerstva. Šéf rezortu Marek Krajčí (OĽANO) očakáva, že situáciu na Slovensku by skokovo zlepšilo celoplošné testovanie. Zároveň uviedol, že spoločnosť Pfizer/BioNTech dodá menej vakcín proti novému koronavírusu do celej Európskej únie.



Viaceré nemocnice združené v ANS hlásia problém s dostupnosťou vakcín. Zdravotnícky personál je pripravený očkovať, zariadenia však nemajú dodané vakcíny. ANS preto vyzvala ministerstvo, aby urýchlene zabezpečilo dodanie vakcín do nemocníc a umožnilo tak plánovaný priebeh vakcinačného plánu.