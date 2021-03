MZ SR: Rok sme riešili pandémiu tak, aby to zdravotníctvo ustálo

Bratislava 25. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v poslednom roku pracovalo na krokoch a legislatívnych zmenách, ktorých cieľom bolo čo najefektívnejšie zvládnutie dôsledkov ochorenia COVID-19 na Slovensku tak, aby ich zdravotný systém ustál. Prioritnou úlohou pre rezort zdravotníctva bol za uplynulý rok boj s pandémiou a ochrana zdravia a životov ľudí. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Pripomenula, že v súvislosti s pandémiou bola zriadená Pandemická komisia vlády SR, ktorá schválila pandemický plán. MZ SR vytvorilo aj COVID automat a zriadilo krízové koordinačné centrum. Taktiež umožnilo fungovanie mobilných odberových miest. Vytvorilo aj očkovaciu stratégiu v súvislosti s ochorením COVID-19. Zmenou legislatívy umožnilo ministerstvo robiť odbery biologického materiálu v súvislosti s ochorením COVID-19 aj profesionálnym vojakom ozbrojených síl, ak sú zdravotníckymi pracovníkmi.



Slovákom, ktorí vlani nestihli absolvovať preventívnu zubnú prehliadku, ju uhradí vďaka legislatívnej zmene zdravotná poisťovňa. MZ SR umožnilo aj to, aby diagnostikovaným osobám neprepadol poukaz na kúpeľnú liečbu. Hovorkyňa rezortu tiež spomenula, že vďaka prijatým opatreniam je možné poskytovať ambulantnú starostlivosť vo forme konzultácií prostredníctvom elektronických komunikácií bez fyzickej prítomnosti pacienta.



Poskytovať zdravotnú starostlivosť potrebnú pre ochorenie COVID-19 je možné aj dlžníkom na poistnom v prípade, ak sa dlžníkmi stali počas krízovej situácie. Podľa Eliášovej sa nastavil aj bezproblémový presun pacienta s ochorením COVID-19 v prípade potreby do nemocnice v inom štáte, kde zdravotná starostlivosť bude uhradená zo strany zdravotnej poisťovne.



MZ SR zaviedlo aj Národný skríningový register. Vlani sa začal stavať Detenčný ústav, ktorý bude prvým takýmto zariadením na Slovensku. Je určený pre nevyliečiteľne duševne chorých, ktorý si odpykali vo väznici trest. Vznikla aj Rada Vlády SR pre duševné zdravie.



Rezort zdravotníctva umožnil vykonávať odborné pracovné činnosti vykonávané lekárom aj stážistovi ako občanovi členského štátu Európskej únie alebo občanovi tretej krajiny, a to výhradne počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19.



Eliášová tiež poukázala na to, že rezort upravil výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, či zaviedol jasné pravidlá v oblasti liekov. Predpísať liek je po novom možné aj širšiemu okruhu osôb. Pracovalo aj na zrušení doplatkov za lieky pre vybrané skupiny. Pre transparentný vstup liekov na slovenský trh sa na MZ SR zriadil Odbor HTA. Za úspech považuje Eliášová aj to, že naštartovali boj s hoaxami.