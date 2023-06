MZ SR rokuje o preplácaní vakcíny proti HPV pre ďalšie vekové skupiny

Bratislava 19. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR rokuje o rozšírení preplácania vakcíny proti ľudskému papilomavírusu (HPV) pre ďalšie vekové kategórie. Avizoval to minister zdravotníctva Michal Palkovič. Očkovanie sa zatiaľ plne hradí deťom vo veku 12 až 12 rokov a 364 dní.



"Rodičia využívajú možnosť plne hradeného HPV očkovania 12-ročných detí modernou deväťvalentnou vakcínou," povedal Palkovič. Poukázal na to, že napríklad v okrese Bratislava III dosiahla zaočkovanosť dievčat takmer 70 percent, čo sa približuje k 90 percentám, ktoré ako cieľ stanovila Svetová zdravotnícka organizácia. "Chceme, aby tento pozitívny trend pokračoval aj ďalej, preto intenzívne rokujeme s partnermi, aby bola táto vakcína plne hradená aj pre ďalšie vekové kategórie detí," doplnil.



HPV patrí k najčastejšie pohlavne prenášaným infekciám, prenášať sa však môže napríklad aj dotykom, kontaminovanými predmetmi alebo už počas pôrodu. Vo väčšine prípadov infekcia zmizne sama bez toho, aby spôsobila problémy. Niektoré z HPV vírusov však v tele pretrvajú roky a môžu byť pôvodcom onkologických ochorení.



Účinným nástrojom proti HPV je očkovanie. "Rodičia by mali vedieť, že ideálne je zaočkovať dievčatá a chlapcov v čase, keď je vysoko pravdepodobné, že ešte neboli infikovaní HPV vírusom. A tiež v čase, keď ich imunita dokáže zareagovať na podanie vakcíny najvyššou tvorbou protilátok. Takýmto obdobím je približne deviaty až 15. rok života," vysvetlila hlavná odborníčka MZ SR pre pediatriu Elena Prokopová.



Dáta Národného centra zdravotníckych informácií ukázali, že najvyššia zaočkovanosť proti HPV je v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji, ktorý v porovnaní s Bratislavským dosahuje približne o 50 percent nižšiu zaočkovanosť. Zaočkovanosť chlapcov v porovnaní s dievčatami výrazne zaostáva naprieč všetkými regiónmi. Odborníci, pacientske organizácie a samosprávne kraje sa aj preto rozhodli v spolupráci s ministerstvom pokračovať v osvetových aktivitách a špeciálnych očkovacích dňoch proti HPV vírusu.