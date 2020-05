Rezort zdravotníctva rokuje s výrobcom nádejného lieku na COVID-19

Bratislava 23. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v snahe zabezpečiť lieky určené na terapiu ochorenia COVID-19 oslovilo výrobcu lieku s účinnou látkou remdesivír so žiadosťou o zabezpečenie dostatočného množstva pre pacientov. Zároveň vydalo povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku v neregistrovanej indikácii ochorenia COVID-19. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Magdaléna Jurkemíková, keďže sa liek ukazuje ako nádejný pri liečbe pacientov s ochorením COVID-19 vo vážnom stave, globálny dopyt po lieku ďaleko presahuje kapacity výrobcu. "Preto ak sa preukáže jeho účinnosť, navýšenie výrobných kapacít je pozitívnou správou," komentovala.



Momentálne je podľa ŠÚKL prioritou podávať liek pacientom začleneným do realizujúcich sa klinických skúšaní a v rámci terapeutického použitia neregistrovaného lieku pacientom v najviac zasiahnutých krajinách.



Jurkemíková doplnila, že v krajinách s nižším počtom nakazených sa podáva len v ojedinelých prípadoch. Momentálne je takéto podávanie lieku obmedzené len na tehotné ženy a deti do 18 rokov. "Na Slovensku je našťastie epidemiologická situácia veľmi priaznivá, a keďže remdesivír je vyhradený len pre určitých pacientov v závažnom stave, podľa našich informácií na Slovensku zatiaľ nebol podaný," dodala.