Rezort zdravotníctva spúšťa mobilizačnú kampaň na očkovanie

Bratislava 4. mája (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva SR spúšťa začiatkom mája prvú fázu celoslovenskej mobilizačnej kampane zameranej na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Dôraz kladie na zaočkovanie starších ľudí. Pre TASR to povedala hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.



Stratégia kampane je rozdelená do troch fáz. Prvá fáza kampane potrvá do 27. júna a realizovať sa bude online formou, v rádiu aj televízii. „Počas celého mesiaca máj budú seniori pri vyplácaní starobných dôchodkov dostávať informačný leták o očkovaní," uviedla.



Ako priblížila, vedci či podporné osobnosti vystúpia v rámci televíznych spotov, kde budú komunikovať hlavné apely kampane. Pôjde o mená ako Zuzana Krištúfková, Vladimír Krčméry, virológ Boris Klempa či lekár Peter Sabaka.



„Prostredníctvom rozhlasových spotov o infolinke MZ SR, ktorá už dnes garantuje viac ako 90-percentnú dovolateľnosť, sa zameriame na seniorov," informovala s tým, že na komerčných rozhlasových staniciach sa bude realizovať rozhlasová kampaň "zaočkuj babku", ako aj vedecké odporúčania o očkovaní. Celkovo má ísť o tri spoty.



„V online priestore máme pripravené videospoty odborníkov, ktorí sa vyjadrujú k najčastejším otázkam vo virtuálnom priestore. Regionálna kampaň sa zameriava na zvýšenie povedomia účasti na očkovaní," dodala Eliášová.



Ako vyplýva zo zmlúv zverejnených na portáli Centrálneho registra zmlúv, MZ SR uzatvorilo v posledných dňoch za mediálny priestor na účely kampane finančné prostriedky zatiaľ vo výške viac ako 264.000 eur.