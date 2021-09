Rezort zdravotníctva spustí koncom týždňa proces oddlženia nemocníc

Bratislava 29. septembra (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spustí koncom týždňa procesy na oddlženie nemocníc. V stredu o tom informoval šéf rezortu Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Na oddlženie by mali ísť financie do výšky 575 miliónov eur. Do návrhu finančnej stabilizácie zo štátnych finančných aktív sa môžu zapojiť všetky nemocnice, bez ohľadu na ich právnu formu či vlastníctvo.