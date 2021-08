Spustil sa skríning rakoviny krčka maternice, ženy dostanú pozvánky

Bratislava 16. augusta (TASR) – Na Slovensku každý rok ochorie na rakovinu krčka maternice približne 600 žien. Tento typ rakoviny je však liečiteľný, ak je zachytený včas. Ministerstvo zdravotníctva SR preto spúšťa skríning karcinómu krčka maternice. Na preventívne prehliadky ženy pozvú zdravotné poisťovne listom. V pondelok o tom informoval minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Každý deň na Slovensku ochorejú na rakovinu krčka maternice dve ženy. Najčastejšie ide o ženy vo veku okolo 45 rokov. „Všetci chápeme, aký je význam prevencie. Chcel by som vyzvať všetky ženy, aby využili túto možnosť, počúvali rady odborníkov a prispeli tak k tomu, aby kvalita ich života bola lepšia," uviedol Lengvarský.



Od júla začínajú ženy vo veku 23 až 64 rokov dostávať poštou od zdravotných poisťovní pozvánku na bezplatnú preventívnu gynekologickú prehliadku, ktorej súčasťou je aj skríningové cytologické vyšetrenie krčka maternice.



„Pozvané ženy by sa mali s pozvánkou dostaviť k svojmu gynekológovi do šiestich mesiacov. Ak žena nemá svojho gynekológa, môže si vybrať a objednať sa v ktorejkoľvek gynekologickej ambulancii vo svojom okolí," dodal minister. Skríning sa obnovuje po tom, ako bol pre pandémiu pozastavený.



Odborníci upozorňujú na to, že rakovina krčka maternice v prvých štádiách nebolí a nemá žiadne vonkajšie symptómy. „Ženy môžu aj na základe vlastnej iniciatívy absolvovať preventívnu prehliadku a absolvovať skríning krčka maternice, netreba čakať na pozvánku," zdôraznil Oliver Sadovský z Oddelenia gynekologickej onkológie Národného onkologického ústavu.



Pripomenul, že voči ochoreniu sa dá chrániť aj očkovaním proti vírusu HPV, ktorý chorobu spôsobuje. „Je dôležité, aby sme zvýšili povedomie žien o možnosti účinnej prevencie, pretože v súčasnosti pravidelné gynekologické vyšetrenie absolvuje iba približne 30 percent žien," spresnila riaditeľka Národného onkologického inštitútu Mária Rečková. Vyzvala ženy, aby vyšetrenie neodkladali a aby pozvánku z poisťovne aj využili.



Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) poslala už 45.000 pozvánok svojim poistenkyniam. „Počas roka ešte budú poslané ďalšie pozvánky, dokopy 200.000 pozvánok. Zameriame sa na ženy, ktoré posledné tri roky neabsolvovali preventívnu prehliadku u gynekológa," skonštatovala podpredsedníčka predstavenstva VšZP Beáta Havelková.



Generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan pripomenul, že najväčší pokles pri preventívnych prehliadkach evidovali práve gynekologické ambulancie. Zdravotná poisťovňa zatiaľ odoslala 30.000 pozvánok na prehliadku. Zdravotná poisťovňa Union odosiela kvartálne 10 000 pozvánok.