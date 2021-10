Projekt na modernizáciu zdravotníctva bol spustený

Bratislava 2. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR spustilo projekt na modernizáciu zdravotníctva. Využije na to financie z plánu obnovy a stability. Smerovať budú prioritne na zlepšenie riadenia nemocníc, podporu primárnej starostlivosti i posilnenie systému DRG. Ako TASR v sobotu informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová, ambíciou je priniesť inovácie do zdravotníckych zariadení.



Vysvetlila, že odborníci z rezortu pripravovali projekt takmer rok. "Ide o najväčší projekt technickej podpory v oblasti zdravotníctva z prostriedkov Európskej únie. Cieľom je pripraviť systémové zmeny vo vybraných oblastiach," povedala s tým, že projekt schválila Európska komisia (EK).



"Spoločným cieľom všetkých projektov je využitie finančných prostriedkov na poskytovanie modernej liečby a inovatívnych metód v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku," uviedol minister Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).



Riaditeľka Generálneho riaditeľstva pre podporu štrukturálnych reforiem EK Nathalie Bergerová doplnila, že EK poskytuje podporu transformácii. Zdravotníctvo je podľa jej slov kľúčovou oblasťou a podpora členských štátov je prioritou eurokomisie.



Generálna riaditeľka sekcie efektívneho hospodárenia MZ SR Iveta Griačová doplnila, že reformy ministerstvo pripravili ako súčasť reformného balíka. Skladá sa z troch rôznych komponentov, ktoré budú do seba zapadať pod týmto jedným zastrešujúcim projektom.



Projekt rezortu zdravotníctva Komplexná reforma zdravotníctva pozostáva z troch samostatných komponentov, na ktorých pracujú skupiny odborníkov. Prvým z nich je centralizácia riadenia siete nemocníc, druhým posilnenie kapacít pri rozvoji DRG a tretím reforma primárnej starostlivosti.



Odborníci riešili na pôde ministerstva každú z týchto oblastí na samostatných workshopoch.