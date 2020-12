Úmrtia pri testovaní vakcíny proti COVID-19 nesúviseli s vakcínou

Na archívnej snímke zdravotná sestra počas očkovania proti ochoreniu COVID-19 vakcínou spoločností Pfizer a Biontech v očkovacom centre v Cardife v utorok 8. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Bratislava 13. decembra (TASR) - Úmrtia pri testovaní vakcíny proti novému koronavírus nesúviseli s testovaním ani s vakcínou samotnou. Na sociálnej sieti na to upozornilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Správu o úmrtiach nepopiera, ale hovorí o vytváraní klamlivého obrazu." uviedol rezort zdravotníctva.Vysvetlil, že do tretej fázy klinického skúšania sa zapojilo viac ako 40.000 dobrovoľníkov. Z dvoch ľudí, ktorí dostali vakcínu, zomrel jeden na zastavenia srdca a druhý na artériosklerózou." odvolalo sa MZ SR na informácie Americkej liekovej agentúry s tým, že v akejkoľvek skupine s takýmto množstvom ľudí v populácii podobného vekového zloženia sa počas niekoľkých mesiacov vyskytnú podobné úmrtia.Ministerstvo ďalej zdôraznilo, že keď sa informácia o týchto úmrtiach podáva bez jasného vysvetlenia, že tieto úmrtia nie sú spojené so samotným testovaním, vytvára sa tým falošný obraz o rizikách vakcíny.MZ SR dodalo, že americká lieková agentúra vakcíny od spoločnosti Pfizer - BioNTech vyhodnotila ako bezpečné a účinné a od nedele sa v USA začali distribuovať.