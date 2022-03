MZ SR: Utečenci by mali mať 30 dní nárok na neodkladnú starostlivosť

Bratislava 10. marca (TASR) - Všetci utečenci z Ukrajiny by prvých 30 dní po vstupe na územie SR mali mať nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Uhrádzaná bude cez štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP). Má to umožniť novela zákona o zdravotnom poistení, ktorú Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR plánuje predložiť na najbližšie rokovanie vlády. Pre TASR to potvrdili z komunikačného odboru MZ SR.



"Po uplynutí 30 dní od vstupu, ak požiadajú na území Slovenskej republiky o poskytnutie dočasného útočiska, im bude neodkladná zdravotná starostlivosť uhrádzaná aj naďalej," uvádza ministerstvo.



Vzhľadom na aktuálnu situáciu je už v súčasnosti možné poskytovanie, ako aj uhrádzanie takejto neodkladnej zdravotnej starostlivosti u zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti VšZP. "Ministerstvo zdravotníctva usmernilo Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, aby vzhľadom na mimoriadnu situáciu spojenú s príchodom utečencov z Ukrajiny už v súčasnosti postupovala v zmysle navrhovanej legislatívnej zmeny," ozrejmil rezort.