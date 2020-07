Rezort vyhlásil výberové konania do viacerých nemocníc či na šéfa NCZI

Bratislava 15. júla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v stredu vyhlásilo výberové konania na posty vo ôsmich podriadených organizáciách rezortu zdravotníctva. Informoval o tom minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) po stredajšom rokovaní vlády.







Rezort otvára výberové konania na riaditeľa Fakultnej nemocnice v Nitre, Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky, riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) v Bratislave a ZZS v Košiciach, riaditeľa operačného strediska ZZS v Bratislave, riaditeľa Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie, generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií a na člena predstavenstva Nemocnice Poprad.



"Mám záujem, aby sa na tieto pozície prihlásili morálne bezúhonní ľudia, ktorí sú odborne zdatní," komentoval Krajčí s tým, že verí, že budú na prospech toho, aby zdravotníctvo očistili a zároveň zefektívnili.



Podmienky sú podľa Krajčího zverejnené na webovej stránke ministerstva. Šéf rezortu avizoval, že vo výberovej komisii majú byť piati členovia. Jeden člen bude z Ministerstva financií SR, jeden z protikorupčnej organizácie, jeden zo zástupcov zamestnancov alebo lekárskeho odborového združenia a dvaja budú z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Budú musieť súhlasiť so svojím zverejnením.



"Títo jednotliví členovia výberovej komisie budú v prípade príspevkových organizácií, tak ako to stanovuje smernica, bodovať projekt a osobný pohovor. Následne bude toto ich hodnotenie zverejnené. Čo sa týka akciovej spoločnosti, tam je smernica iná. Tam členovia len odporúčajú či neodporúčajú daného kandidáta na pozíciu člena predstavenstva," doplnil s tým, že tiež budú musieť zverejniť list, prečo sa tak rozhodli.



V prípade projektov bude MZ SR akceptovať autorské práva jednotlivých uchádzačov. "V prípade, že by tam z pozície MZ SR mohli byť údaje, ktoré by mohli spôsobiť nevýhodu na trhu, tak tieto materiály sprístupníme na nahliadnutie," doplnil Krajčí s tým, že budú rešpektovať uchádzačov v tom, či chcú alebo nechcú zverejniť svoje meno.



Žiadosti môžu uchádzači posielať do 12. augusta.