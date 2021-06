Rezort zdravotníctva hľadá šéfa Zdravotníckej implementačnej agentúry

Bratislava 22. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva SR hľadá riaditeľa novej inštitúcie – Zdravotníckej implementačnej agentúry (ZIA). Úlohou agentúry bude pomoc pri plnení reforiem pre oblasť zdravotníctva zo zdrojov plánu obnovy. Rezort o tom informuje na svojom webe.



Od riaditeľa ZIA ministerstvo očakáva zodpovednosť za vybudovanie personálnych kapacít agentúry. Nastaviť má aj jej procesy. Inštitúcia má zamestnávať približne 70 odborníkov z rôznych disciplín, ako napríklad konzultantov pre medicínsku službu, projektový manažment, inžinierov, stavebníkov, analytikov či ľudí z oblasti digitalizácie a automatizácie.



MZ žiada od nového šéfa inštitútu osobnú integritu, aktívnu znalosť anglického jazyka, schopnosť strategicky viesť organizáciu, riadiť zmeny či samostatnosť. Samozrejmosťou je aj skúsenosť s riadením infraštruktúrnych projektov a prácou v zahraniční, ale aj skúsenosť s riadením multidisciplinárnych tímov, schopnosť získavať si ľudí, spájať ich ciele a hodnoty s hodnotami a cieľmi organizácie či efektívnu komunikáciu.



Na tento post sa môžu hlásiť osoby s odbornou praxou minimálne desať rokov v oblasti zdravotníctva, práva, ekonómie, stavebníctva, architektúry alebo iných príbuzných technických odboroch súvisiacich s predmetom činnosti organizácie. Záujemca o toto miesto má mať skúsenosť s riadením rozsiahlych investičných projektov nad desať miliónov eur alebo organizácie s rozpočtom nad desať miliónov eur ročne v trvaní minimálne päť rokov.



Pre zaradenie uchádzača do výberového konania sa požaduje vypracovanie projektu stratégie rozvoja organizácie vo forme prípadovej štúdie o riadení projektu výstavby nemocnice s kapacitou približne 600 lôžok. Štúdia by mala zahrnúť všetky fázy projektu od jeho prípravy až po zhotovenie diela.



MZ SR ponúka riaditeľovi takejto inštitúcie tarifný plat 1373 eur.



Záujemcovia o miesto môžu svoje prihlášky zasielať na adresu MZ SR do 20. júla.