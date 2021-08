Výkonným riaditeľom transfúznej služby sa stal Ivan Oleár

Bratislava 20. augusta (TASR) – Dočasným výkonným riaditeľom Národnej transfúznej služby (NTS) SR sa stal Ivan Oleár. V pozícii vystriedal Renátu Dundovú. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.



Oleára funkciou poveril vo štvrtok (19. 8.) minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Podľa jeho slov je nový šéf NTS SR výsledkovo orientovaný manažér so skúsenosťami s riadením predaja a marketingu v regióne strednej a východnej Európy a zároveň manažér s motivačným štýlom vedenia ľudí.



„Uvedená zmena je mojím manažérskym rozhodnutím, faktom zároveň je, že pán Oleár je do pozície menovaný do skončenia riadneho výberového konania. Najdlhšie na dobu šesť mesiacov," uviedol Lengvarský.



Nový riaditeľ plánuje v NTS zefektívniť nastavené procesy a zároveň pripraviť organizáciu na prechod do novej digitálnej doby. Oleár v minulosti pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách. Podľa Ministerstva zdravotníctva SR má skúsenosti s riadením a je orientovaný na výsledky.



Pozíciu medicínskej riaditeľky v NTS SR naďalej zastáva Nataša Chovancová.