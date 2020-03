Z nemocníc prepustili siedmich pacientov, ktorých liečili na COVID-19

Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach zriadila pred vstupom do nemocnice dva kontrolné stany pre pacientov prichádzajúcich do nemocnice a ďalší pre zdravotnícky personál. Zabezpečila ich v spolupráci s dobrovoľníkmi z civilnej ochrany a Slovenského Červeného kríža. Cez filtračnú zónu pred svojím areálom tam od utorka 17. marca, keď ju zaviedli, prešlo viac ako 900 ľudí, šesť z nich s pozitívnou cestovateľskou anamnézou sa chcelo dať v nemocnici otestovať. Bojnice, 19. marca 2020.