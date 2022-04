MZ SR: Zo Slovenska previezli do Belgicka prvého ukrajinského pacienta

Bratislava 14. apríla (TASR) - Zo Slovenska previezli do Belgicka prvého pacienta pochádzajúceho z Ukrajiny, ktorému sa tento rok skončilo povolenie na pobyt. Na Slovensku sa rozhodol ostať pre vypuknutie vojny na Ukrajine. Informuje o tom Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na sociálnej sieti.



Prvého marca ho v Bratislave zrazilo auto a bol s ťažkými zraneniami hospitalizovaný v nemocnici. "Po stabilizácii stavu bol v priebehu marca prevezený z Bratislavy do nitrianskej nemocnice," dodáva MZ SR.



Na sociálnej sieti MZ SR uviedlo, že začalo komunikáciu s partnermi z EÚ. Medzi prvými krajinami, ktoré boli ochotné ho prijať a pokračovať v jeho liečbe, bolo Belgicko.



MZ SR priblížilo, že Slovensko, ktoré susedí s vojnou zmietanou Ukrajinou, potrebuje mať k dispozícii voľné kapacity nemocníc pre prípad, že by sa konflikt u susedov zintenzívnil.