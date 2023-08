Zverejnili výzvu na doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc

Bratislava 28. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zverejnilo výzvu na doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc. Týka sa zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Žiadosti je možné podávať do 28. novembra. Finančné prostriedky sú vo výške 53.839.571 eur bez DPH. TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.



"Cieľom je investovať do prístrojového vybavenia nemocníc, čím sa zefektívni, zmodernizuje a zvýši kvalita poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti garantovaná optimalizáciou siete nemocníc," konštatuje ministerstvo.



Jeden poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti môže predložiť aj viac žiadostí pre každé zdravotnícke zariadenie samostatne. Žiadateľ môže požiadať o poskytnutie financií na viac prístrojov, avšak na každý je potrebné zaslať osobitnú žiadosť. Za jeden investičný projekt sa považuje jedno verejné obstarávanie. Ide o šesť oblastí zdravotnej techniky, a to počítačová tomografia (CT), magnetická rezonancia (MR), diagnostický ultrasonograf (USG), robotické operačné zariadenie, RTG angiografický systém a robotická rehabilitačná technika.



Oprávnenosť výdavkov celkovo je stanovená na obdobie od 1. februára 2020 do 31. mája 2026. Z prostriedkov mechanizmu je teda možné financovať len také opatrenia, ktorých implementácia sa začala 1. februára 2020 alebo neskôr, a tieto opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť investícií a reforiem obsiahnutých v pláne obnovy. Niektoré prípravné činnosti, napríklad príprava projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie, posúdenie vplyvov na životné prostredie či stavebné povolenia mohli byť realizované aj pred týmto termínom. Realizácia aktivít uvedených v žiadosti musí byť ukončená najneskôr do 31. decembra 2025.



Rezort zdravotníctva upozorňuje, že oprávnenými žiadateľmi v rámci tento výzvy tak nie sú žiadatelia, ktorí sú prijímateľmi finančných prostriedkov v dvoch iných výzvach. Týka sa to výziev na financovanie veľkých alebo malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc, ktorých cieľom je zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti.



Žiadosti je možné posielať elektronicky či poštou alebo ju odovzdať v podateľni MZ SR. Podrobnosti týkajúce sa podania žiadosti nájdu záujemcovia na webe ministerstva v sekcii plán obnovy, požiadať o nej môžu prostredníctvom e-mailovej adresy planobnovy@health.gov.sk.