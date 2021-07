Zverejnili výzvu na poskytnutie dotácie na protidrogové aktivity

Bratislava 19. júla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR poskytne dotácie na podporu protidrogových aktivít na tento rok. Verejnú výzvu zverejnilo v pondelok na svojom webe.



"Cieľom poskytovania dotácií je finančná podpora programov, aktivít, inovatívnych prístupov a tiež snaha zachovať kontinuitu realizovaných aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti, ktoré majú obsiahnuť oblasť prevencie drogových závislostí, oblasť liečby drogových závislostí a oblasť resocializácie drogovo závislých osôb," uviedol rezort.



Prioritne by malo ísť o preventívne programy so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mládežou s protidrogovou tematikou či programy a aktivity zamerané na odborne garantovanú liečbu, harm reduction a resocializáciu.



Ďalej sa o výzvu možno zaujímať v prípade nákupu materiálneho a technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v protidrogovej oblasti, alebo zmenu stavby alebo stavebnú úpravu zariadení určených na prevenciu, liečbu alebo resocializáciu drogovo závislých osôb.



Výzva je zameraná aj na odborné stretnutia pracovníkov pôsobiacich v drogovej problematike či šírenie protidrogovej osvety pomocou masovokomunikačných technológií.



Objem finančných prostriedkov alokovaných na poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít je 300.000 eur. Najvyššia výška jednej dotácie je 50.000 eur a najnižšia je 5000 eur.



Žiadosti o poskytnutie dotácie možno predložiť do 19. septembra.