MZ SR:Eurokomisia môže poskytnúť zdravotnícky materiál či terénne tímy

Bratislava 1. marec (TASR) - Európska komisia (EK) môže v prípade potreby poskytnúť Slovenskej republike aj iným členským štátom zdravotnícky materiál či terénne zdravotnícke tímy. Ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO) to povedala komisárka EK pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Kyriakidesová sa počas telefonického rozhovoru s Lengvarským informovala o opatreniach SR v súvislosti s humanitárnou krízou a možnostiach podpory členských štátov. "Komisárka vyjadrila podporu a poďakovanie Slovensku ako jednej z krajín, ktoré susedia s Ukrajinou, a znášajú najväčší nápor humanitárnej krízy. Komisárka informovala ministra, že EK môže poskytnúť SR aj ostatným členským štátom v prípade potreby okrem zdravotníckeho materiálu aj terénne zdravotnícke tímy," doplnila Eliášová.



Minister Kyriakidesovú informoval, že aktuálne sa na Slovensku nachádza približne 50.000 utečencov. Ide najmä o deti a ženy. "V prípade potreby zdravotnej starostlivosti sú umiestňovaní v najbližších nemocniciach," uviedla Eliášová. Väčšina z utečencov v SR nežiada o azyl, cez územie Slovenska väčšinou tranzitujú do iných krajín, akými sú Poľsko, Česká republika či Nemecko.



Rezort taktiež pre Ukrajinu pripravuje materiálnu pomoc. "MZ SR pripravuje pomoc vo forme liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok," uzavrela Eliášová.