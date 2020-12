MZ SR:Zdravotníci musia byť súdržní, povolávanie z ambulancií je nutné

Bratislava 31. decembra (TASR) - Zdravotníci musia byť súdržní a pomáhať si navzájom. Nemocnice potrebujú posilniť personál a primárne špecialisti by im mali pomôcť. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová v reakcii na výhrady odborných organizácií k povolávaniu ambulantných lekárov do nemocníc.



Najmä v kritickom čase pandémie je podľa rezortu dôležité, aby zdravotníci držali spolu. "Nepovažujeme za správne, aby zdravotníci v nemocniciach pracovali s vypätím všetkých síl, bez možnosti čerpania si dovolenky, zatiaľ čo mnohí ambulantní lekári napríklad v období vianočných sviatkov oddychovali so svojimi rodinami," poukázala Eliášová.



V prípade ak nemocnice, ktoré sú subjektmi hospodárskej mobilizácie, potrebujú zabezpečiť dodatočný personál, majú možnosť využiť aj inštitút nariadenia pracovnej povinnosti. Nariadenie pracovnej povinnosti majú v kompetencii okresné úrady. "Podľa našich informácií by primárne mali uprednostniť špecialistov pred všeobecnými lekármi," zdôraznila Eliášová.



Zároveň odmietla tvrdenie Asociácie súkromných lekárov (ASL), že o tejto povinnosti pre ambulantný sektor ministerstvo s nimi nekomunikovalo. Posledné stretnutia sa uskutočnili podľa Eliášovej v decembri. "Viackrát boli diskusie o zamýšľaných krokoch ministerstva. Ministerstvo nastavuje jednotlivé opatrenia proporčne, v závislosti od reálnych potrieb," dodala Eliášová.



Ambulantných lekárov bude možné v prípade mobilizácie využiť aj v nemocniciach. Doteraz mali v prípade uloženia pracovnej povinnosti zostať vo svojich ambulanciách. Zmenu vládneho nariadenia odobril v utorok (29. 12.) kabinet na svojom online rokovaní.



Proti tomu sa ozvali ASL aj Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP). Kritizovali ministerstvo za to, že novú povinnosť s nimi dopredu nekonzultovalo a poukazovali aj na vysoký vek mnohých ambulantných lekárov.