MZ: Súbeh úväzkov lekárov nie je škodlivý, ak nejde na úkor kvality
Ministerstvo pripomenulo, že každý zdravotnícky pracovník, ktorý pracuje pre viacerých zamestnávateľov, je povinný mať povolenie štatutára nemocnice.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Súbeh pracovných úväzkov lekárov nie je sám osebe škodlivý a nežiaduci, pokiaľ nejde na úkor kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na to poukázalo v súvislosti s problematikou viacnásobných úväzkov lekárov. Zároveň deklarovalo, že manažment nemocníc má pri riešení tejto problematiky plnú podporu. Vyplýva to z reakcie, ktorú pre TASR poskytol rezort.
Ministerstvo pripomenulo, že každý zdravotnícky pracovník, ktorý pracuje pre viacerých zamestnávateľov, je povinný mať povolenie štatutára nemocnice. „Problematiku viacúväzkových lekárov sme adresovali aj v memorande s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Je povinnosťou konkrétneho lekára informovať štatutára nemocnice o svojich úväzkoch a súbehu pracovných vzťahov, aby ich vedenie nemocnice vedelo zohľadniť v podmienkach výkonu práce vo svojom zariadení. V tomto má vrcholový manažment štátnych nemocníc plnú podporu MZ SR, napríklad aj pri zavádzaní plne elektronickej evidencie dochádzky,“ dodalo MZ.
Analýza Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR poukázala na to, že v roku 2024 pracovalo pre viac ako jedného zamestnávateľa takmer 42 percent lekárov, štyri percentá lekárov poberali príjmy od štyroch a viac zamestnávateľov. V priemere poberali lekári v roku 2024 príjem od 1,7 subjektu. Kontrolný úrad na základe údajov konštatuje, že otázka súbežných úväzkov lekárov je aktuálna a je potrebné sa ňou zaoberať. Prípady, ktoré analýza odhalila, podľa neho ukazujú, že systém nie je nastavený optimálne a treba uvažovať nad vhodnými opatreniami.
LOZ závery NKÚ víta, apeluje na systémové riešenia, ktoré prinesú väčšiu transparentnosť, spravodlivosť a ochranu pacientov. Ide konkrétne o zavedenie štatútu univerzitného zamestnanca pre vyučujúcich lekárov, vytvorenie zákona o zverejňovaní abnormálnych viacnásobných úväzkov, bezodkladné zavedenie povinného elektronického systému dochádzky a zabezpečenie väčšej zodpovednosti zdravotných poisťovní pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
