Streda 20. máj 2026
MZ: Súbeh úväzkov lekárov nie je škodlivý, ak nejde na úkor kvality

Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Súbeh pracovných úväzkov lekárov nie je sám osebe škodlivý a nežiaduci, pokiaľ nejde na úkor kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na to poukázalo v súvislosti s problematikou viacnásobných úväzkov lekárov. Zároveň deklarovalo, že manažment nemocníc má pri riešení tejto problematiky plnú podporu. Vyplýva to z reakcie, ktorú pre TASR poskytol rezort.

Ministerstvo pripomenulo, že každý zdravotnícky pracovník, ktorý pracuje pre viacerých zamestnávateľov, je povinný mať povolenie štatutára nemocnice. „Problematiku viacúväzkových lekárov sme adresovali aj v memorande s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Je povinnosťou konkrétneho lekára informovať štatutára nemocnice o svojich úväzkoch a súbehu pracovných vzťahov, aby ich vedenie nemocnice vedelo zohľadniť v podmienkach výkonu práce vo svojom zariadení. V tomto má vrcholový manažment štátnych nemocníc plnú podporu MZ SR, napríklad aj pri zavádzaní plne elektronickej evidencie dochádzky,“ dodalo MZ.

Analýza Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR poukázala na to, že v roku 2024 pracovalo pre viac ako jedného zamestnávateľa takmer 42 percent lekárov, štyri percentá lekárov poberali príjmy od štyroch a viac zamestnávateľov. V priemere poberali lekári v roku 2024 príjem od 1,7 subjektu. Kontrolný úrad na základe údajov konštatuje, že otázka súbežných úväzkov lekárov je aktuálna a je potrebné sa ňou zaoberať. Prípady, ktoré analýza odhalila, podľa neho ukazujú, že systém nie je nastavený optimálne a treba uvažovať nad vhodnými opatreniami.

LOZ závery NKÚ víta, apeluje na systémové riešenia, ktoré prinesú väčšiu transparentnosť, spravodlivosť a ochranu pacientov. Ide konkrétne o zavedenie štatútu univerzitného zamestnanca pre vyučujúcich lekárov, vytvorenie zákona o zverejňovaní abnormálnych viacnásobných úväzkov, bezodkladné zavedenie povinného elektronického systému dochádzky a zabezpečenie väčšej zodpovednosti zdravotných poisťovní pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
