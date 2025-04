Rezort trvá na vysvetlení situácie s testovaniami na drogy v UNB

Bratislava 14. apríla (TASR) - Vedenie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR trvá na transparentnom a dôslednom vysvetlení situácie s testovaniami na drogy v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB). Zároveň zdôrazňuje, že do konania UNB nezasahuje a všetky kroky sú plne v kompetencii vedenia nemocnice. Pre TASR to uviedli z komunikačného odboru rezortu.



„Vedenie MZ SR trvá na transparentnom a dôslednom vysvetlení a zároveň zdôrazňujeme, že nevstupujeme do pracovno-právnych vzťahov organizácií v pôsobnosti MZ SR. Všetky kroky, ktoré UNB v tejto súvislosti podnikla, sú plne v kompetencii vedenia UNB,“ poznamenalo ministerstvo.



Lekárske odborové združenie (LOZ) v pondelok vyzvalo ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) na prešetrenie celej situácie s testovaniami na drogy v nemocnici Ružinov a zverejnenie záverov. Žiada tiež vytvorenie metodiky a postupu pre nemocnice pri testovaní zamestnancov na drogy či alkohol. Naďalej trvá na odvolaní riaditeľa UNB Alexandra Mayera, ktorý podľa odborárov riešenie kauzy nezvládol.



Mayer kritiku LOZ odmieta. Tvrdí, že v oboch prípadoch pozitívne testovaných lekárov konalo vedenie nemocnice okamžite a bezodkladne. Obe testovania personálu, ktoré za posledné dva mesiace prebehli na klinike, mali podľa neho rovnaký postup. Vyjadrenia LOZ o možnej manipulácii vzoriek pri druhom testovaní označil za lži.