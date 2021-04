MZ: Úžitok z plánu obnovy a odolnosti budú mať pacienti aj zdravotníci

Bratislava 19. apríla (TASR) - Úžitok z plánu obnovy a odolnosti budú mať pacienti aj samotní zdravotníci bez ohľadu na to, v akej právnej forme poskytujú zdravotnú starostlivosť. Pre TASR to v reakcii na tvrdenia Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.



Ústredným bodom snaženia vedenia rezortu zdravotníctva je podľa jej slov kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientovi. "Radikálne zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti je aj cieľom Plánu obnovy a odolnosti SR. Preto odmietame jeho spochybňovanie," uviedla.



ANS tvrdí, že plán nebol prediskutovaný so zdravotníckymi organizáciami, obsahuje veľké množstvo nedostatkov a pacientov či zdravotníkov z niektorých regiónov diskriminuje, pretože finančné prostriedky z plánu obnovy podľa neho môžu čerpať len zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MZ SR.



Tiež kritizuje, aby bol akýkoľvek poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti diskriminovaný na základe toho, kto je jeho zriaďovateľ alebo vlastník. Žiada o dôkladnú analýzu potrieb zdravotníctva a najmä optimalizáciu siete nemocníc.



Eliášová poukázala na to, že slovenské zdravotníctvo bolo dlhé roky zle riadené a tunelované. Hovorí, že výdavky nemocníc presahovali príjmy, čoho výsledkom bola ich chronická zadlženosť, kopiace sa faktúry po lehote splatnosti a nespokojnosť zdravotníkov.



Pravidlá boli podľa rezortu zdravotníctva nastavené tak, že namiesto zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti a efektívnosti, bolo na prvom mieste uspokojovanie niekoľkých hráčov, ktorí na zdravotníctve bezohľadne profitovali. Výsledkom je podľa MZ SR napríklad to, že na Slovensku zbytočne umierajú ľudia, ktorých by kvalitné zdravotníctvo dokázalo zachrániť.



MZ SR tvrdí, že reštart zdravotníctva znamená, že sa dajú na Slovensku do pohybu reformy a investície. "V organickom prepojení reforiem a investícií, ktoré obsahuje plán obnovy, je cesta ku kvalitnému a ekonomicky udržateľnému zdravotníctvu," reagovala hovorkyňa.



Plán obnovy ráta podľa ministerstva s reformami, ako optimalizácia siete nemocníc, reformou prípravy investičných projektov v zdravotníctve, centralizáciou riadenia najväčších nemocníc, optimalizáciou siete akútnej zdravotnej starostlivosti, novou definíciou neodkladnej zdravotnej starostlivosti či reformou poskytovania všeobecnej starostlivosti.



Nadväzovať na ne bude investičná činnosť v oblasti projektovej prípravy a projektového riadenia investícií, nemocnice v novej sieti, digitalizácia v zdravotníctve, výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a obnova ich vozového parku, ďalej akútne telemedicínske služby a kapacity Operačného strediska ZZS či podpora otvárania nových ambulancií primárnej starostlivosti v nedostatkových oblastiach.



Eliášová doplnila, že napríklad investície do nových ambulancií sa týkajú výhradne súkromných ambulancií, keďže tie sú v súkromných rukách. Dokument plánu obnovy za oblasť zdravotníctva bol podľa MZ SR zároveň prerokovaný so všetkými relevantnými subjektmi.



"Odborníci z rezortu zdravotníctva zároveň rokujú s kolegami z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a so zástupcami Európskej komisie o ďalších zdrojoch na výstavbu zdravotníckych zariadení z nového eurofondového obdobia," uzavrela hovorkyňa.